Южно-Сахалинск, 24 апреля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В результате аварии в порту Корсакова на Сахалине пострадали пять человек. Об этом 24 апреля сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.

Юрий Смитюк/ТАСС Виды города Корсакова на Сахалине

Глава региона пояснил, что несчастный случай произошёл при выполнении ремонтных работ с использованием газосварочного оборудования. Двум пострадавшим была оказана помощь на месте, сейчас специалисты продолжают аварийно-спасательные работы по извлечению ещё трех граждан.

«Поручил государственной инспекции по труду в Сахалинской области разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся», — написал Лимаренко.

Он уточнил, что на место происшествия выехали представители надзорных органов и министерства транспорта Сахалинской области.

«Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, В Красном море пропало прогулочное судно с гражданами России. Судно вышло с острова Джизан (Саудовская Аравия) с 17 на 18 апреля. Дальше след теряется, поскольку судно должно было прибыть в Джибути 19 апреля.