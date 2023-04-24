Элиста, , 08:13 — REGNUM В Калмыкии в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое пострадали, сообщили 24 апреля в региональном главном управлении МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 24 апреля на 89 км автодороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан, столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Accent.

«В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris и два пассажира Hyundai Accent погибли», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что водитель Hyundai Accent и пассажир Hyundai Solaris были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагаемый виновник ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля покончил с собой в посёлке Ново-Талицы Ивановской области.

Грузовик столкнулся на дороге с легковым автомобилем «Киа-Рио» после того, как выехал на полосу встречного движения. Большегруз в результате съехал с дороги.