Южная Корея расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию почти до 800 позиций

Киев, , 08:09 — REGNUM Южная Корея решила с 28 апреля расширить список товаров, для которых требуется получать специальное разрешение на их экспорт в Россию и Белоруссию, 24 апреля сообщило на своем сайте южнокорейское министерство торговли промышленности и энергетики.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество позиций в указанном перечне возрастет с 57 до 798. В список внесут промышленное и строительное оборудование, а также товары сталелитейной и химической отраслей.

Кроме того, ограничения затронут продукцию автомобилестроения и детали для автомобилей дороже $50 тысяч. Помимо этого, перечень будет включать квантовые компьютеры и детали к ним, а также полупроводники.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля южнокорейский президент Юн Сок Ёль впервые с начала специальной военной операции заявил о возможности оказания летальной военной помощи Украине со стороны Южной Кореи.