Южная Корея расширит ограничения по экспорту в Россию и Белоруссию
Южная Корея расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию почти до 800 позиций
Киев, 24 апреля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Южная Корея решила с 28 апреля расширить список товаров, для которых требуется получать специальное разрешение на их экспорт в Россию и Белоруссию, 24 апреля сообщило на своем сайте южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики.
Количество позиций в указанном перечне возрастет с 57 до 798. В список внесут промышленное и строительное оборудование, а также товары сталелитейной и химической отраслей.
Кроме того, ограничения затронут продукцию автомобилестроения и детали для автомобилей дороже $50 тысяч. Помимо этого перечень будет включать квантовые компьютеры и детали к ним, а также полупроводники.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля южнокорейский президент Юн Сок Ёль впервые с начала специальной военной операции заявил о возможности оказания летальной военной помощи Украине со стороны Южной Кореи.