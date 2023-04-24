В Иркутской области спасатели сумели эвакуировать из горящего дома 19 детей

Иркутск, , 08:04 — REGNUM Спасатели эвакуировали из горящего дома 19 детей и 28 взрослых в посёлке Молодёжном Иркутской области. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Возгорание в жилом доме на улице Приморской произошло в ночь на 24 апреля. Хозяин горящей квартиры на втором этаже многоэтажного жилого дома эвакуировался самостоятельно, но оставил открытой дверь в горящей квартире.

Из-за оплошности хозяина квартиры весь подъезд заволокло густым плотным чёрным дымом. Жильцы дома не могли воспользоваться лестницей для эвакуации, так как находиться в дыму было небезопасно. Люди собрались на балконах своих квартир и просили о помощи.

Подразделения газодымозащитной службы по лестничным маршам и пожарным лестницам спасли 47 человек, из них 19 детей. Открытый огонь был ликвидирован на площади 40 кв. метров в течение примерно 30 минут. Повреждена квартира. Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в дачном доме в городе Усть-Илимске в Иркутской области.