Захарова: рейс главы МИД РФ Лаврова на Flightradar отслеживали почти три миллиона человек

Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM Авиаперелёт министра иностранных дел России Сергея Лаврова на ресурсе Flightradar отслеживали почти три миллиона человек. Об этом 24 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД России вылетел из России в США во второй половине дня 23 апреля. Около 04:00 мск Захарова сообщила, что Лавров прибыл в Нью-Йорк.

«За рейсом Сергея Лаврова Москва — Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти три миллиона. Рекорд», — написала Захарова.

Ожидается, что уже 24 апреля министр иностранных дел России примет участие в заседаниях Совбеза ООН под председательством РФ. 25 апреля глава МИД России будет председательствовать на заседании Совбеза посвящённом ближневосточной проблематике.

Кроме того, планируется, что Лавров проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел РФ Лавров отправился в Нью-Йорк, где 24 и 25 апреля примет участие в двух центральных мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в рамках председательства России в этом органе ООН.