Daily Telegraph: в Лондоне суд выдал ордер на арест бывшей жены бизнесмена Аркадия Ротенберга

Лондон, , 07:37 — REGNUM Лондонский суд выдал ордер на арест Натальи Ротенберг — бывшей супруги российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. Решение инстанции объясняется отказом женщины оплатить работу своих адвокатов и ее неявкой на судебное заседание. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что Наталье Ротенберг грозит тюремный срок. Бывшая жена предпринимателя находится в конфликте с адвокатской фирмой Candey, юристы которой ранее защищали ее интересы.

Авторы публикации утверждают, что Ротенберг не оплатила около 11,5 тыс. фунтов стерлингов (около $14,3 тыс.) за оказанные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, Аркадий и Наталья Ротенберг развелись в апреле 2013 года. В августе 2015 года Наталья Ротенберг подала на бывшего супруга в суд Лондона иск о финансовой компенсации.