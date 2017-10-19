24 Апреля
 
7:30

Цитата из видео: уничтожение одного из надводных беспилотников в Севастополе.

7:27

Подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО, информирует Минобороны РФ.

 В ходе ведения активной обороны подразделениями ВДВ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции была ликвидирована попытка контратаки подразделений ВСУ на позиции, занимаемые нашими десантниками. Противник, силами до мотопехотной роты, при поддержке танков и артиллерии предпринял попытку провести контратаку, с целью вернуть ранее утраченные позиции, но был встречен плотным огнем наших парней.

Десантники, проявляя отвагу, мужество и героизм, отразили контратаку противника и отбросили его на исходный рубеж. В ходе боя огнем из стрелкового оружия, гранатомётов, противотанковых средств и огнем артиллерии было уничтожено большое количество националистов и два танка противника.

Понеся значительные потери в живой силе и технике, украинские военные отказались от своих намерений и отступили.

7:24

Минобороны обнародовало кадры непрерывной доставки и получения военнослужащими – участниками СВО писем и посылок от родственников, школьников и неравнодушных граждан России. Специалисты фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ продолжают непрерывно доставлять почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО.

Такие весточки из дома оказывают огромное положительное влияние на бойцов. Благодаря возрождению традиций полевой почты сегодня установлено регулярное сообщение. У российских военнослужащих существует возможность отправлять ответные письма на Родину.

Письмо из дома скоро получит военнослужащий ВС РФ от своей семьи из Республики Дагестан. Ответное. Весточку от него родные уже получили.

7:22

Главное о специальной военной операции на Украине за 23 апреля.

  • В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

  • На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск.

  • Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи.

Минобороны РФ.

7:20

Зеленский заявил, что Украина не может перестать бороться за Артемовск, так как его сдача откроет слишком много возможностей для российских военных. При этом ситуацию в городе он назвал очень тяжелой для армии своей страны.

«Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это поможет России расширить фронт», — сказал президент в интервью телеканалу Al Arabiya.