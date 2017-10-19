Наступил 425-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Черноморский флот на внешнем рейде Севастополя отразил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействовавших для этого два надводных беспилотника, сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, инцидент произошел 24 апреля в 03:30 мск: один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам, не нанеся повреждений объектам России.

Артёмовск по-прежнему является одной из самых горячих точек на донецком направлении. Суточные потери ВСУ составили 200 военнослужащих, сообщило 23 апреля Минобороны РФ. Но украинские войска не спешат отступать. По словам украинского президента Владимира Зеленского, Киев не может оставить город, так как в этом случае у российских войск появится возможность занять больше территорий. В интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya он заявил, что захват Артёмовска откроет российской армии плацдарм для наступления на два крупных города в ДНР — Краматорск и Славянск.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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