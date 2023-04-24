Будапешт, 24 апреля, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Получение одобрения со стороны России является необходимым условием для вступления Украины в НАТО без угрозы военного столкновения, заявила вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения», — сказала она газете «Известия».

При этом Дуро подчеркнула, что Венгрия не поддержит членство Киева в Североатлантическом альянсе, пока это не будет позволять ситуация и регламент.

«Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины», — отметила парламентарий.

Она пояснила, что правила альянса исключают вхождение Киева в альянс в период, когда между сторонами ведутся боевые действия и оспариваются границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в украинскую столицу заявил, что все страны этого военного блока якобы ожидают присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. 21 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что удивлен этим словам главы организации.