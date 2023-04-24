На севере Буркина-Фасо около 60 человек убили неизвестные в военной форме

Уагадугу, , 07:08 — REGNUM Около 60 человек были убиты неизвестными в военной форме на севере Буркина-Фасо. Об этом 24 апреля сообщает Agence France-Presse (AFP).

Буркина-Фасо TUBS

Информацию агентству подтвердил прокурор Высокого суда города Вахигуя, который отметил, что атаковавшие местных жителей злоумышленники были одеты в форму национальных вооружённых сил. Также он добавил, что раненые были эвакуированы из населённого пункта, подвергшегося атаке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Жители населённого пункта Карма в провинции Ятенга уточнили, что более сотни вооруженных людей, одетых в военную форму, атаковали населённый пункт на мотоциклах и пикапах. В результате атаки погибли как минимум 60 мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о всеобщей мобилизации в Буркина-Фасо для борьбы с радикальными джихадистами. Решение было принято для создания правовой основы для всех действий, которые будут предприняты в отношении террористов.