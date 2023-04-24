Пекин, 24 апреля 2023, 06:50 — REGNUM США применили против России «финансовую бомбу» в виде антироссийских санкций, ударивших бумерангом по Вашингтону и ускоривших процесс дедолларизации в мире, сообщает китайский телеканал CCTV.

Санкции
Санкции
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что давление американских властей на другие страны, включая РФ, вызвало резкую реакцию мира. Эта ситуация заставила государства перейти к торговому протекционизму и начать продвигать волну «антиглобализма».

CCTV привел в пример решение США отключить в феврале 2022 года ряд российских банков от международной системы платежей SWIFT. Телеканал указал на то, что этот удар не привел к краху России, а лишь подтолкнул ее к действиям по отказу от расчётов с долларом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что США пытаются сохранить статус мирового финансового центра и рассматривают возможность вернуть доступ для российских банков к системе SWIFT. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такие переговоры ведутся исключительно в интересах зерновой сделки.

Он пояснил, что действующие ограничения создают трудности при выполнении договорённостей.