Пекин, 24 апреля, 2023, 06:50 — ИА Регнум. США применили против России «финансовую бомбу» в виде антироссийских санкций, ударивших бумерангом по Вашингтону и ускоривших процесс дедолларизации в мире, сообщает китайский телеканал CCTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Журналисты отмечают, что давление американских властей на другие страны, включая РФ, вызвало резкую реакцию мира. Эта ситуация заставила государства перейти к торговому протекционизму и начать продвигать волну «антиглобализма».

CCTV привел в пример решение США отключить в феврале 2022 года ряд российских банков от международной системы платежей SWIFT. Телеканал указал на то, что этот удар не привел к краху России, а лишь подтолкнул ее к действиям по отказу от расчётов с долларом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что США пытаются сохранить статус мирового финансового центра и рассматривают возможность вернуть доступ для российских банков к системе SWIFT. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такие переговоры ведутся исключительно в интересах зерновой сделки.

Он пояснил, что действующие ограничения создают трудности при выполнении договорённостей.