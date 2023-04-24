Благовещенск, 24 апреля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Первый за последние три года случай лихорадки денге выявлен в Амурской области у жителя Благовещенска. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в своём телеграм-канале.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

Уточняется, что заболевание выявлено у 26-летнего мужчины, недавно прибывшего на родину после турпоездки в Таиланд, на остров Пхукет. Он вернулся 19 апреля и обратился за медпомощью с температурой 39 градусов и болью в суставах. Мужчина был госпитализирован. В предыдущий раз лихорадка денге регистрировалась в регионе в 2020 году, инфекцию тоже привезли туристы.

Как разъясняет Роспотребнадзор, вирус передают комары, обитающие в основном в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передается. Отдыхающие в экзотических странах заболевают лихорадкой денге из-за несоблюдения простейших правил предосторожности. В частности, использование обычных репеллентов может уменьшить шанс заразиться лихорадкой денге в несколько раз.

Роспотребнадзор призвал жителей региона, планирующих поездку в тропические страны, заранее узнавать о том, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Аргентине с начала года зарегистрировали свыше 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге.