Холдинг «Росэлектроника» сообщил о ходе поставок артиллерийских комплексов «Пенициллин» в войска

Москва, , 06:26 — REGNUM Комплексы артиллерийской звукотепловой разведки «Пенициллин» продолжают поставляться в российские войска в рамках утвержденного в контрактах плана, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в состав государственной корпорации «Ростех».

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Разработчик и производитель «Пенициллинов» — НИИ «Вектор» — выполняет обязательства по поставкам комплексов в соответствии с установленными контрактами сроками», — говорится в сообщении организации, которое приводит ТАСС.

Комплекс «Пенициллин» может обнаруживать артиллерию противника с помощью применения средств тепловой и звуковой разведки. Эта особенность защищает оборудование от радиоэлектронного подавления.

Комплекс обладает способностью с высокой точностью фиксировать акустические и тепловые сигналы, исходящие от выстрелов и разрывов. В зависимости от модификации он может определять цели на расстоянии до 38 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта РИА Новости распространило информацию о том, что количество российских комплексов «Пенициллин» в зоне спецоперации планируется увеличить в два раза. При этом точное число таких боевых машин, которое было передано в войска, не уточнялось.