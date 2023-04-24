Белый дом выразил раздражение в связи с усилиями Макрона по урегулированию украинского кризиса

Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Раздражение выразила администрация действующего президента США Джозефа Байдена в связи с дипломатическими усилиями президента Франции Эммануила Макрона по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 23 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда заходит речь о ситуации на Украине, люди, знакомые с мышлением администрации Байдена, говорят, что Белый дом раздражен тем, что, по их мнению, Макрон занимается деликатным дипломатическим вопросом, не консультируясь с союзниками», — уточняется в публикации.

Отмечается, что попытки Макрона поспособствовать началу мирных переговоров не только заставляют сомневаться в возможностях Киева успешно провести анонсированную наступательную операцию, но и угрожают единству Запада в целом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент Франции Макрон, главная задача стран Европы в российско-украинском конфликте — не допустить расширения конфликта и победы России.