Рогов указал, что ВСУ стянули свыше 10 тысяч человек в районе Гуляйполя в Запорожской области

Мелитополь, , 06:02 — REGNUM Украинские войска сконцентрировали более десяти тысяч человек в районе города Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом 24 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Также сюда стягивается тяжелая военная техника, включая танки», — уточнил Рогов.

Как пояснил Рогов, именно этот участок с большой долей вероятности может стать одной из ключевых точек контрнаступления, которое так анонсирует Киев, наряду с попыткой форсировать Каховское водохранилище ради штурма Энергодара, где находится запорожская АЭС.

Рогов отметил, что целью возможной наступательной операции ВСУ является выход к Азовскому морю, при этом в Киеве полагают, что Запорожская АЭС будет захвачена без боёв, по факту успешного контрнаступления.

«Все планы укронацистов можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурак думкой богатеет», — сказал Рогов и уточнил, что линия фронта в Запорожской области стабильна, продвижения украинских войск не наблюдается.

Рогов указал, что все населённые пункты региона вдоль линии соприкосновения живут и работают в штатном режиме, ситуацию полностью контролируют российские войска и власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экс-сотрудника британской разведки MI6 Аластера Крука, распространение слухов о готовящемся наступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) — это попытка принять желаемое за действительное.