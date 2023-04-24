SIPRI: мировые военные расходы выросли до рекордного значения за последние восемь лет

Стокгольм, , 05:56 — REGNUM Мировые оборонные расходы в 2022 году выросли до $2,224 трлн достигли самой большой суммы за последние восемь лет, говорится в аналитическом докладе, составленном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

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Авторы документа сравнили данные с 2013 по 2022 годы. Показатель повышался ежегодно с 2015 года и увеличился на 19% в относительном выражении. В числе лидеров-стран по размеру оборонных затрат оказались США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия.

Их совокупная доля в мировом военном бюджете составила 63%. Как подчеркивают специалисты SIPRI, существенный рост оборонных затрат связан с ситуацией вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2022 года Североатлантический альянс объявил, что в 2023 году увеличит свои расходы на оборону на четверть — до €1,96 млрд.