Зеленский пояснил, чем чревата для Украины сдача Артёмовска

Киев, , 05:30 — REGNUM Захват Артёмовска российскими войсками может стать трамплином для их дальнейшего наступления и дать возможность для захвата большой территории. Об этом 23 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Al Arabiya.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам украинского президента, Украина не может отказаться от Артёмовска и сдать его, так как этот шаг поможет российским войскам расширить фронт и даст шанс ВС России захватить больше территорий, сейчас находящихся под контролем Киева.

Лидер Украины указал, что захват Артёмовска откроет российской армии плацдарм для наступления на два крупных города в ДНР — Краматорск и Славянск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для ВСУ в Артёмовске сложилась тяжёлая ситуация в результате действий российских сил, но украинское командование предпочло объяснить свои проблемы «климатом», а точнее — применением Россией климатического оружия.