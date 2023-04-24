Боец отряда «Барс» сообщил, что мусульмане и христиане поддерживают друг друга в зоне спецоперации

Москва, , 04:58 — REGNUM Военнослужащие-христиане и бойцы, исповедующие ислам, поддерживают друг друга в зоне специальной военной операции, сообщил журналистам представитель 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Красавчик».

Священник на СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ребята все очень дружные. И мусульмане, и православные. Всячески оказываем друг другу поддержку», — сказал он в беседе РИА Новости.

По словам бойца, среди участников боевых действий «нет атеистов».

«Многие приобрели Бога здесь. У нас служат и мусульмане, и православные. Бог един, мы вместе празднуем и Пасху, и Ураза-байрам (исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан — прим. ИА REGNUM)», — заявил Красавчик.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров написал о том, что «чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса», и отметил, что для мусульманина «честь и большая радость» погибнуть во время священной войны.