Никосия, 24 апреля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Три тысячи украинских беженцев планируют выселить из отелей власти Кипра в преддверии летнего сезона. Об этом 23 апреля сообщает портал AlphaNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По данным издания, власти предъявили своеобразный «ультиматум» украинским беженцам, которые размещены в 21 отеле по всей территории Кипра. Все беженцы, проживающие в этих отелях, должны будут к 31 мая найти другое жильё.

Начиная с 1 июня отели, которые продолжат приём беженцев с Украины, будут определены по результатам тендера министерства туризма Кипра. Кроме того, власти Кипра начали претворять в жизнь планы по подбору работы для трудоспособных украинских беженцев. У украинцев при этом будет право на получение субсидии на аренду жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские беженцы, осевшие на Кипре, постоянно сталкиваются с заполонившими остров русскими туристами, а также с агрессивными поляками. При этом жители Кипра считают туристов из России своими желанными гостями. На Кипре можно услышать русскую речь практически в каждом магазине, меню и путеводители здесь дублируют на русском, работают русскоговорящие гиды. В то же время украинского гражданина могут просто не пустить в ресторан или другое общественное заведение или отказать в обслуживании.