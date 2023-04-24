Минфин и Центробанк России направили в правительство проект программы долгосрочных накоплений

Москва, , 04:21 — REGNUM Министерство финансов и Центробанк России направили в правительство РФ законопроект о программе долгосрочных сбережений, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Деньги Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авторы инициативы считают, что с её помощью российские граждане смогут создавать финансовую «подушку безопасности», которая должна помочь при наступлении особых жизненных ситуаций. Предполагается, что участники программы будут пополнять свои сбережения по этой программе путём добровольных взносов или за счёт средств своих пенсионных накоплений.

Взносы за граждан также смогут направлять и их работодатели. С целью стимулирования людей участвовать в программе предлагается ввести налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год в случае уплаты взносов до 400 тыс. рублей.

Ещё одним мотивирующим фактором должно стать привлечение государства к софинансированию отчислений. Средства на счёту граждан будут застрахованы на сумму 2,8 млн руб.

Участники указанной программы смогут забрать свои деньги в любое время и в размере, прописанном в договоре. При этом у граждан не будет возможности забрать средства накопительной части пенсии, деньги от государства и доход от инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Госдума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым должна быть повышена информированность граждан, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).