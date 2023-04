Команда режиссёров, транслировавшая похороны Елизаветы II, получила премию BAFTA

Лондон, , 04:16 — REGNUM Премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) сразу в двух номинациях получила команда режиссеров, отвечавших за трансляцию похорон королевы Великобритании . Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба BAFTA.

британская королева Елизавета II Цитата из видео на YouTube

Режиссёры Питер Бриджес, Мэтью Чарльз, Конрад Флетчер, Джулиан Гоф, Энди Джеймс и Энди Пейн получили премию BAFTA в номинациях за лучший звук и лучшую режиссерскую командную работу с несколькими камерами. За ходом траурной церемонии в прямом эфире следили почти 38 млн жителей Соединённого королевства. Мировой охват его аудитории оценивается в 4 млрд человек.

Награды в номинациях за лучший грим, звук и спецэффекты получили специалисты, работавшие над американским сериалом от студии HBO «Дом дракона» (House of the Dragon, 2022) — приквелом «Игры престолов» (Game of Thrones, 2011-2019).

Сериал вещательной корпорации Би-би-си «Будет больно» (This Is Going to Hurt, 2022) удостоился трех наград в номинациях за подбор актеров, монтаж и сценарий, написанный Адамом Кэем, который адаптировал свою автобиографическую книгу о жизни молодого врача, ставшую бестселлером в Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Её похоронили 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка. Новым монархом стал старший сын королевы, принц Чарльз, взявший имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Коронация короля Британии Карла III пройдет с использованием двух разных карет, церемония должна пройти 6 мая. Маршрут процессии будет короче, чем в 1953 году при коронации матери Карла III королевы Елизаветы II.