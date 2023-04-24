Донецк, 24 апреля, 2023, 03:24 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР погибло 100 мирных граждан с начала года, более 300 пострадали. Об этом 23 апреля сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Как уточнил Пушилин, с начала года в результате обстрелов со стороны украинской армии были убиты 100 человек, ещё 382 получили ранения.

Кроме того, Пушилин рассказал об обстреле ВСУ города Макеевки в ДНР. Он отметил, что огонь по городу вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) с использованием вооружения, переданного странами НАТО. При обстреле посёлка Нижняя Крынка в Советском районе Макеевки погибли две женщины 30 и 38 лет. В Петровском районе Донецка погиб мужчина 1953 года рождения.

Также восемь человек получили ранения при обстрелах ВСУ: пятеро из них — в Петровском районе Донецка, по одному человеку в Александровке, Макеевке и на территории кладбища поселка Красный Пахарь в результате подрыва на мине «Лепесток».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела украинской армией Петровского района Донецка погиб мирный житель.