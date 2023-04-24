МИД России: министр Лавров примет участие в двух центральных мероприятиях Совбеза ООН

Москва, , 03:18 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк, где 24 и 25 апреля примет участие в двух центральных мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в рамках председательства России в этом органе ООН, сообщили в пресс-службе МИД.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

24 апреля должны пройти открытые дебаты на тему «Эффективная многосторонность — через защиту принципов Устава ООН». Заседание проводится для того, чтобы у стран Организации Объединённых Наций появилась возможность подтвердить свою приверженность положениям указанного свода правил.

Главным образом беседа будет посвящена пунктам Устава об уважении суверенитета государств и отказе от вмешательства в их внутренние дела. Кроме того, Лавров должен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

25 апреля Лавров будет председательствовать на открытых дебатах на тему «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Заседания подобного рода регулярно проводятся в рамках мандатно-отчетного цикла Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что встречу Сергея Лаврова и госсекртаря США Энтони Блинкена на полях мероприятий СБ ООН в Нью-Йорке проводить не планируется.