Bild: Германия вывезла из Судана своих 100 граждан и продолжит эвакуацию

Хартум, , 02:25 — REGNUM Самолёт немецких военно-воздушных сил эвакуировал из Судана 100 граждан Германии, сообщает газета Bild.

Самолет (сс) ThePixelman

Судно с пассажирами прибыло в Иорданию несколько часов назад. ФРГ намерена продолжать эвакуацию. Всего из Судана должны вывести 350 немцев.

Кроме того, эвакуацией граждан с суданской территории занимается и Египет. Согласно заявлению МИД республики, египетская сторона вывезла из соседнего государства 436 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане вспыхнул вооруженный конфликт между республиканской армией и Силами быстрого реагирования (спецназ). 20 апреля СБР объявили о своей готовности частично открыть суданские аэропорты, чтобы восстановить авиасообщение для эвакуации из республики иностранцев.

23 апреля глава Евросовета Шарль Мишель написал, что Евросоюз начал эвакуировать из Судана граждан и дипломатов стран ЕС.