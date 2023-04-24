В голосовании на севере Косово и Метохии участвовали всего 13 сербов

Косовска-Митровица, Сербия, , 01:53 — REGNUM В общей сложности 13 сербов приняли участие в выборах в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии, сообщил журналистам глава канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском правительстве Петар Петкович.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, свои голоса отдали 1566 албанцев. Явка на выборах составила 3,47%. Жители муниципалитетов Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич должны были выбрать глав этих территорий.

Кроме того, в Звечане и Лепосавиче выбирали депутатов местных представительных органов — скупщин. Право голоса во всех указанных районах имеют более 45 тысяч человек.

Ранее в представительные и исполнительные органы муниципалитетов в основном пытались попасть кандидаты от партии «Сербский список». В ходе этой выборной кампании они объявили бойкот из-за давления и провокаций со стороны косовских властей. Протестующих поддержали жители муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря государственный секретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в Косово «приближается к точке невозврата». Он отметил, что косовские албанцы последовательно ведут дело к эскалации.