Москва, 24 апреля, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Мощная магнитная буря класса G4 наблюдается на Земле 24 апреля. Об этом сказано в материалах Института прикладной геофизики (ИПГ).

Phys.org Магнитная буря

По данным, указанным на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, магнитная буря началась 23 апреля в 15:00 мск, её уровень достигал G1. Отмечается, что магнитная буря не была спрогнозирована, она продлится с небольшими перерывами до середины дня 24 апреля.

По данным ИПГ, в течение дня уровень возмущённости магнитного поля Земли продолжал расти и сейчас, по данным мониторинга космической погоды, дорос до уровня G4 по шкале из пяти показателей — от самого слабого G1 до экстремально сильного G5.

Уровень G4 — очень мощный, он предполагает, что на Земле могут наблюдаться нарушения коротковолновой связи и многочасовые сбои работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Кроме того, при уровне возмущения магнитного поля G4 полярные сияния могут наблюдаться даже в тропических широтах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Москвы и Санкт-Петербурга могли наблюдать в ночном небе над этими городами северное сияние. Кроме того, редкое атмосферное явление наблюдалось в Твери, Вологде, Казани и других городах, расположенных до 53 градуса северной широты.