Москва, 24 апреля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Северное сияние смогли наблюдать в небе над Санкт-Петербургом и Москвой жители этих городов в ночь на 24 апреля. Об этом сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ) в своём телеграм-канале.

Wild0ne Северное сияние

Также фиолетово-зелёные всполохи северного сияния в ночном небе наблюдали жители Ленинградской и Московской областей. Очевидцы публиковали фотографии этого редкого для данных регионов явления в социальных сетях.

Кроме того, о появлении северного сияния в небе над столичным регионом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своём телеграм-канале. Специалист пояснил, что на Земле 23 апреля началась магнитная буря, вызвавшая северное сияние в тех регионах, где обычно оно наблюдается крайне редко.

Как уточнили специалисты ААНИИ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, красивое атмосферное явление могут наблюдать жители Твери, Вологды, Казани, Нижнего Новгорода и других городов, расположенных до 53-го градуса северной широты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о северном сиянии, которое было вызвано самой сильной за последние семь лет магнитной бурей и наблюдалось в Подмосковье, Костромской, Ярославской, Вологодской и других областях России.