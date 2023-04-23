Лондон, 24 апреля, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Украина стала разбирать на запчасти переданные ей истребители МиГ-29, многие из которых находятся «не в летном состоянии», сообщает журнал Economist.

Вєталь МиГ-29 ВВС Украины

Киев недавно получил эти боевые машины от Польши и Словакии. Речь идет о партии, в которую входило около восьми самолётов.

В публикации отмечается, что советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призывал Запад поставить Украине американские истребители F-16. Журналисты также привели мнение ряда опытных украинских летчиков, сомневающихся в успехе Киева получить эти боевые машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач рассказал, что Польша передала украинским войскам несколько истребителей МиГ-29. 17 апреля словацкий министр обороны Ярослав Надь написал о том, что Словакия поставила ВСУ все 13 истребителей МиГ-29, которые Братислава ранее пообещала направить Киеву.