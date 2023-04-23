Париж, 24 апреля, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Крымский полуостров исторически был частью России и продолжает оставаться российской территорией, заявил посол Китая во Франции Лу Шайе в эфире телеканала LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Дипломат напомнил, что Крым отдали Украинской ССР лишь в 1954 году по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

«Это зависит от того, как вы воспринимаете проблему. Есть история. Крым изначально был в составе России. Хрущев передал Крым Украине во времена Советского Союза», — сказал он.

Послу высказали возражение, утверждая, что полуостров якобы «принадлежит Украине по международному праву». В ответ Лу Шайе отметил на то, что постсоветские республики не имеют фактического статуса в рамках международного права.

Дипломат добавил, что для утверждения их суверенитета требуется соответствующий договор.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта кандидат на пост президента Турции лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек признал российскими Крым и новые регионы, которые воссоединились с Россией. 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2014 году России пришлось вынужденно вернуть в свой состав Крымский полуостров.