В Кении обнаружены тела 47 умерших от голода последователей религиозного культа

Найроби, , 23:55 — REGNUM До 47 возросло количество найденных тел последователей религиозного культа в Кении, которые скончались от голода в ожидании конца света. Об этом 23 апреля сообщает Agence France-Presse (AFP).

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сотрудники полиции в рамках расследования деятельности последователей религиозного культа, эксгумировали 26 тел людей, умерших от голода, входивших в секту. Как уточнил начальник уголовного розыска в городе Малинди на юго-востоке Кении, учитывая найденные до этого тела сектантов, общее количество погибших достигло 47 человек.

До этого местный телеканал Citizen TV сообщал о 39 телах, найденных сотрудниками полиции при расследовании истории о последователях религиозного культа, созданного 20 лет назад пастором Полом Маккензи. Отмечалось, что община во главе с Маккензи ушла в лес, где готовилась к концу света и второму пришествию Христа, моря себя голодом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как минимум четыре члена религиозной секты в Кении скончались от голода, ожидая конца света. В связи с произошедшим был задержан пастор Маккензи, создавший секту и практиковавший голодание как самый быстрый путь для верующего обрести вечную жизнь. Маккензи арестовывали и раньше по подозрению в гибели от голода двоих детей, однако он был освобождён под залог, сумма которого составила около 74 долларов США.