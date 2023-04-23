Эрдоган заявил о передаче армии Турции первых турецких танков Altay для испытаний

Анкара, , 23:58 — REGNUM Первые турецкие танки Altay поступили в Вооружённые силы Турции для проведения испытаний, написал в своем микроблоге президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется, что проверка характеристик боевых машин в армии продлится около двух лет. Вес танков Altay составляет 65 тонн. Они оснащены броней нового поколения и системой активной защиты, позволяющей обезопасить технику от ударов противотанковых ракетных комплексов.

Контракт на производство Altay подписали еще в 2018 году. Первый этап предполагает выпуск 250 машин. Всего Турция намерена произвести 1 тысячу таких танков, включая варианты, у которых не будет экипажей.

Altay заменит немецкие танки Leopard и американские M60, которые стоят на вооружении турецкой армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Турция представила лёгкий танк Tulpar Light Tank созданный на базе гусеничной машины Tulpar. На технику установили боевой модуль 3105 CMI Cockerill со 105-мм пушкой.