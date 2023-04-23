На Украине начали вручать повестки священникам канонической Украинской православной церкви

Киев, , 23:41 — REGNUM Священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) стали получать повестки в военкоматы на Украине, а также подвергаться домашним арестам за свою позицию, связанную с борьбой с церковным расколом, передает телеканал НТВ.

УПЦ КП Альона Духіна

Отмечается, что к военной службе в ВСУ пытаются привлечь исключительно служителей УПЦ, и не трогают священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Киевские власти игнорируют тот факт, что церковные законы запрещают священнослужителям брать в руки оружие.

Кроме того, пять представителей УПЦ подверглись задержанию у Киево-Печерской лавры. Задержанных обвинили в том, что они мешают работе сотрудников министерства культуры Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, помещенного 1 апреля под домашний арест на 60 дней.