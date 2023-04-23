Париж, 23 апреля, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Главная задача стран Европы в российско-украинском конфликте — не допустить расширения конфликта и победы России. Такое заявление сделал 23 апреля президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как пояснил Макрон, страны Европы избегают прямого участия в конфликте, чтобы избежать его расширения.

«Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не расширить этот конфликт», — так ответил Макрон на вопрос о том, может ли конфликт на Украине перерасти в глобальный.

Агентство Bloomberg сообщало о намерении Макрона предложить Китаю план мирного урегулирования конфликта на Украине. Поручение провести с Пекином переговоры на эту тему уже получил один из советников Макрона Эммануэль Бонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что попытка президента Франции Макрона найти поддержку у Китая в урегулировании ситуации на Украине вызвала критику со стороны европейских стран. Отмечается, что усилия Макрона были названы преждевременными и опасными для европейского единства.