В центре Киева военкомы по просьбе полиции вручили повестки любителям быстрой езды на автомобилях

Киев, , 23:07 — REGNUM Сотрудники киевского военкомата по просьбе украинских полицейских пришли на встречу любителей быстрой езды на автомобилях по центру Киева и вручили собравшимся повестки, сообщил в социальных сетях заместитель начальника департамента патрульной полиции города Алексей Белошицкий.

Военкоматы Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Замглавы управления указал на то, что «реветь моторами, дрифтовать по улицам» недопустимо. Он отметил, что полиция неоднократно предупреждала нарушителей и привлекала их к ответственности.

По словам Белошицкого, теперь полицейские вызвали на помощь военкомов, чтобы те в качестве наказания для дорожных хулиганов вызвали к себе участников этого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта киевское издание «Клименко тайм» распространило информацию о том, что сотрудники украинского военкомата пришли в один из ночных клубов в Харькове, чтобы раздать повестки посетителям заведения.