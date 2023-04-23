В Киеве любители быстрой езды получили повестки в военкомат
В центре Киева военкомы по просьбе полиции вручили повестки любителям быстрой езды на автомобилях
Киев, 23 апреля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Сотрудники киевского военкомата по просьбе украинских полицейских пришли на встречу любителей быстрой езды на автомобилях по центру Киева и вручили собравшимся повестки, сообщил в социальных сетях заместитель начальника департамента патрульной полиции города Алексей Белошицкий.
Замглавы управления указал на то, что «реветь моторами, дрифтовать по улицам» недопустимо. Он отметил, что полиция неоднократно предупреждала нарушителей и привлекала их к ответственности.
По словам Белошицкого, теперь полицейские вызвали на помощь военкомов, чтобы те в качестве наказания для дорожных хулиганов вызвали к себе участников этого мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта киевское издание «Клименко тайм» распространило информацию о том, что сотрудники украинского военкомата пришли в один из ночных клубов в Харькове, чтобы раздать повестки посетителям заведения.