Киев, 23 апреля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Сотрудники киевского военкомата по просьбе украинских полицейских пришли на встречу любителей быстрой езды на автомобилях по центру Киева и вручили собравшимся повестки, сообщил в социальных сетях заместитель начальника департамента патрульной полиции города Алексей Белошицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Замглавы управления указал на то, что «реветь моторами, дрифтовать по улицам» недопустимо. Он отметил, что полиция неоднократно предупреждала нарушителей и привлекала их к ответственности.

По словам Белошицкого, теперь полицейские вызвали на помощь военкомов, чтобы те в качестве наказания для дорожных хулиганов вызвали к себе участников этого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта киевское издание «Клименко тайм» распространило информацию о том, что сотрудники украинского военкомата пришли в один из ночных клубов в Харькове, чтобы раздать повестки посетителям заведения.