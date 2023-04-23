Лидер Сербии Вучич обвинил Запад в шантаже и попытках «растоптать» его страну и народ

Белград, , 23:03 — REGNUM Коллективный Запад пытается использовать конфликт на Украине для шантажа и давления на Белград, чтобы Сербия ввела санкции против России. Такое заявление сделал лидер Сербии Александр Вучич 23 апреля во время беседы с телевизионным каналом «ТВ Прва».

Александр Вучич Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как указал президент Сербии, так называемое международное сообщество, понимая, что сейчас Сербии есть что терять в экономическом плане, в отличие от экономического положения страны в 1999 и 2008 годах, пытаются использовать элементарный шантаж.

Представители Запада, по мнению Вучича, прекрасно видят развитие Сербии, её экономическую стабильность и рост в разных сферах жизни и поэтому хотят «раздавить» Белград, вынуждая ввести антироссийские санкции. Президент Сербии пояснил, что таким образом Россию хотят лишить одного из немногих нейтрально настроенных союзников в Европе.

Также Вучич заявил, что не верит странам Запада, которые врали Сербии с самого начала, причём осознанно. По словам Вучича, единственная и конечная цель стран Запада — поддержать так называемое Косово и сломить Сербию.

Сербский лидер указал, что Западу не удастся сломить страну, даже если получится сломить его самого, как политика и как человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент Сербии Вучич, Запад пугает его страну угрозой, которая якобы исходит от России, и призывает республику вступить в НАТО, но опасность для Белграда таит именно Североатлантический альянс.