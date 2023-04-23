Monde: Францию призвали объявить персоной нон грата посла Китая в Париже Лю Шайе из-за слов о Крыме

Страсбург, Франция, , 22:40 — REGNUM Примерно 80 европейских парламентариев направили обращение министру иностранных дел Франции Катрин Колонне с просьбой объявить персоной нон грата посла Китая в Париже Лю Шайе из-за его слов о Крыме и суверенитете постсоветских стран, сообщает газета Monde.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее дипломат заявил, что Крымский полуостров изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь после соответствующего решения советского лидера Никиты Хрущева. Кроме того, Лю Шайе указал на отсутствие международного договора, закрепляющего суверенитет постсоветских государств.

Авторы письма к главе МИД Франции отметили, что посол позволил себе публично подтвердить отсутствие для бывших советских республик какого-либо статуса в международном праве. Парламентарии считают, что такие заявления «выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса».

Они также выразили мнение, что слова Лю Шайе нарушает международное право и его высказывание следует рассматривать как угрозу безопасности европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна и посол Украины во Франции Вадим Омельченко обрушились с критикой на Лю Шайе из-за его заявления о принадлежности Крыма и суверенитете постсоветских стран.