Вашингтон, 23 апреля, 2023, 22:30 — ИА Регнум. «Безудержно» помогать Украине призвал прекратить Белый дом сенатор-республиканец Пол Рэнд. Соответствующее заявление политик сделал 23 апреля в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Рэнд указал, что все будущие пакеты помощи Киеву должны быть чётко увязаны с дипломатической стратегией. По словам сенатора, политика Белого дома должна быть направлена на скорейшее мирное разрешение конфликта.

Таким образом Рэнд прокомментировал публикацию своего коллеги, сенатора-республиканца Майка Ли, который указал, что США не являются частью украинского конфликта. Сенатор прикрепил к своей записи ссылку на публикацию издания Daily Caller, в которой отмечается, что конгрессмены-республиканцы направили в Белый дом письмо с призывом прекратить помощь Украине до тех пор, пока не будет выработана чёткая дипломатическая стратегия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер предложила Соединённым Штатам сменить власть в Киеве, так как нынешние украинские власти ведут себя по-хамски.