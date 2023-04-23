ВВС Иордании эвакуируют сотрудников международных организаций из Хартума
Хартум, 23 апреля, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Сотрудники международных организаций в Судане будут эвакуированы из Хартума самолётами ВВС Иордании. Как сообщил телеканал Al Hadath, об этом 23 апреля заявил представитель командования ВС королевства.
«Наша авиация взяла на себя миссию по вывозу сотрудников международных организаций из Судана», — говорится в сообщении.
Ранее МИД Иордании сообщил, что четыре военно-транспортных самолёта вылетели в Хартум с авиабазы Марка под Амманом для эвакуации 308 иорданских подданных из Судана. Как уточнило командование ВС Иордании, «самолёты возьмут на борт не только подданных королевства и ооновских сотрудников, но при необходимости вывезут из Судана граждан других национальностей». Об их численности будет сообщено дополнительно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция начала оперативно эвакуировать своих граждан и сотрудников посольства с территории Судана, в котором продолжаются бои. Также Париж намерен помогать союзным государствам в вопросе эвакуации их граждан из страны.
В Судане с 15 апреля идут боестолкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда. 21 апреля стороны объявили перемирие в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.