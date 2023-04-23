Грозный, 23 апреля, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он 23 апреля написал в своём Telegram-канале.

Пресс-служба главы Чеченской Республики/РИА Новости Рамзан Кадыров

«И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ [Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии] России. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт. Защитники Родины к выполнению задач приступают, находясь в отличном настроении и с твёрдым намерением искоренять бандеровцев на своём пути», — сообщил Кадыров.

Также глава Чечни рассказал, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрёл и передал бойцам 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов».

Кадыров подчеркнул, что не сомневается в победе российских войск, и пожелал удачи и успехов бойцам, отправляющимся для выполнения боевых задач в зону СВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров призвал пятерых военнослужащих полка «Ахмат-Север», 15 апреля вернувшихся из плена ВСУ, доказать себе и всей стране, что их попадание в плен к украинским военным было вынужденным шагом.

По его словам, «у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но, как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую».