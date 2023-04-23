На Кипре начали сбор подписей под петицией с призывом возобновить авиасообщение с Россией

Никосия, , 20:37 — REGNUM Координационный совет российских соотечественников (КСРС) на Кипре запустил сбор подписей в поддержку петиции с призывом к властям республики возобновить прямое авиасообщение с Россией. Как сообщает ТАСС, инициатива оглашена 23 апреля на выездном расширенном заседании совета в Деликипосе, пригороде Никосии.

Самолёт в аэропорту Ларнаки © Владимир Вяткин/РИА Новости

Член экспертного совета Российского центра науки и культуры и один из инициаторов сбора подписей Микис Филаниотис считает «лукавством» отсылки правительства Кипра к тому, что страна как член Евросоюза «вынуждена следовать общей линии ЕС в его санкционной политике в отношении России».

По мнению Филаниотиса, кипрские власти допустили ошибку в том, что не смогли отстоять свою позицию «ни в вопросе авиарейсов, ни в вопросе поддержки туристической отрасли, ни в вопросе развития экономических связей». Как утверждает член экспертного совета Российского центра науки и культуры, сбор подписей был начат именно для того, чтобы «достучаться до правительства».

Петиция опубликована на онлайн-платформе change.org, которая не имеет юридической силы, но при этом считается авторитетной площадкой для местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2022 года власти Кипра приняли решение о закрытии авиасообщения с Россией. Всем воздушным судам, принадлежащим, зафрахтованным, либо иным способом находящимся под контролем российских авиакомпаний и граждан России, запрещён вход в воздушное пространство Кипра. Запрещены взлёт, посадка либо пролёт над территорией Кипра.

Исключение сделано для экстренных посадок, гуманитарных авиарейсов, поисково-спасательных полётов и возвратных рейсов для арендованных судов при наличии разрешения от управления гражданской авиации Кипра.