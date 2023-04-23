Москва, 23 апреля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле Анна Пракатень, будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщило издание РИА Новости Спорт со ссылкой на заявление президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина.

Владимир Песня/РИА Новости Анна Пракатень

«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Её уход станет серьёзной потерей для нашей команды, но это её выбор», — сообщил Свирин.

По его словам, в 2022 году федерации Узбекистана и Сербии предложили дать российским спортсменам возможность соревноваться под их флагами.

Свирин добавил, что переход Пракатень в сборную Узбекистана должна утвердить международная федерация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство, чтобы иметь возможность жить в Дании вместе с мужем, датским конькобежцем Виктором Торупом. По словам спортсменки, пока она остаётся под российским флагом, она обязана находиться и тренироваться в России, что вынуждает их с мужем вернуться к отношениям на расстоянии. Для неё быть вдали от семьи неприемлемо.