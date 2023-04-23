Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

Москва, , 20:08 — REGNUM Российские военные подразделения сил «Центр» за сутки уничтожили несколько опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Работа огнеметной системы «Солнцепек» в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, российские военные нанесли удары по опорным пунктам противника расчётами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Кроме того, начальник пресс-центра добавил, что расчёт зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Лелека-100».

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России 20 апреля показало, как работает тяжелая огнеметная система «Солнцепек» в зоне специальной военной операции. Командир боевой машины, механик-наводчик и наводчик-оператор продемонстрировали боевую работу ТОС-1А. Сначала командир получает координаты, после разблокируют башня, затем механик-водитель заводит боевую машину, а наводчик-оператор вводит координаты. После этого происходит выстрел. На видео также показан результат попадания реактивных снарядов «Солнцепека» по позициям украинских войск.