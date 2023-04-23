«Ъ»: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году

Москва, , 19:55 — REGNUM Даже в непростых экономических условиях дивидендная доходность многих российских компаний в 2023 году приблизится к двузначному показателю, сообщила газета «Коммерсантъ».

Московская биржа © Сергей Гунеев/РИА Новости

Согласно индексу Мосбиржи, дивидендная доходность многих компаний уже находится на уровне около 11%. Кроме того, девять недель подряд показатель уверенно растёт. По итогам торгов 22 апреля он закрепился возле отметки 2640 пунктов.

Экономисты посчитали, что суммарный объём выплат по дивидендам составил 875 млрд рублей по итогам первого квартала. При этом эффективность стратегии, которая ориентируется только на дивидендные бумаги, стала ниже, чем ставка на сам рынок. Так, по данным Investfunds, в период с января по март доходность паевых фондов выросла на 11–14%.

Эксперты полагают, что для физлиц лучше всего подойдут дивидендные фонды, так как они менее волатильны и подходят для долгосрочных инвестиций.

Как сообщало 21 апреля ИА REGNUM, на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сбербанк» утвердили рекомендации наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей (25 рублей на акцию). Как отметили в пресс-службе компании, список лиц, которые имеют право на получение дивидендов, определят 11 мая. Министр финансов, председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов заявил, что крупнейшие в истории банка дивиденды дают рынку сигнал, что крупный бизнес чувствует себя уверенно, а экономика адаптировалась.