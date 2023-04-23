«РВ»: российские бойцы стали ночью подбираться к противнику в «плащах-невидимках»

Москва, , 20:03 — REGNUM Специальные плащи из теплоизоляционного материала, незаметного для тепловизоров, стали использовать российские бойцы в зоне спецоперации. Об этом сообщает 23 апреля Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

Военнослужащий ВС России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что «плащи-невидимки» позволяют подобраться к противнику ночью. Их материал поглощает тепло, которое исходит от тела человека, и скрывает бойца от спецприборов.

В тёмное время суток бойцы в таких плащах могут приближаться к позициям ВСУ.

Сообщения о подобных разработках появлялись в России и за рубежом ещё до начала спецоперации на Украине.

Ранее военкоры сообщили, что российские бойцы взяли в плен военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Как передавало ИА REGNUM, штурмовиков разоружили бойцы батальона ЛНР «Заря». Пленных отправили на экспресс-допрос.