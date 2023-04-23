Москва, 23 апреля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Участвовавший в спецоперации сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай рассказал, что близкие не сразу поддержали его решение отправиться в зону боевых действий. Об этом он заявил в интервью для телеканала «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

По словам Николая Пескова, члены семьи сначала «немножко были в шоке» и волновались за него.

«Но зауважали моё решение. Поддержали», — сказал он.

Телеканал показал кадры с Песковым, снятые в зоне специальной военной операции под Соледаром (ДНР) в конце января 2023 года. По словам бойца, он «решил поддержать операцию» на Украине. Его сослуживцы рассказали, что весь расчёт удостоили государственных наград за поведение во время обстрела.

Об участии в боях Николай Песков рассказал 22 апреля. Службу он проходил, не раскрывая настоящего имени.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Евгений Пригожин рассказал о службе Пескова в качестве артиллериста. Сын представителя Кремля был заряжающим транспортно-заряжающей машины в расчёте «Урагана». Сам Николай заявил, что дал присягу служить своей Родине много лет назад.