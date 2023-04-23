«Ахмат» обыграл «Сочи» со счётом 1:0 в матче 24-го тура РПЛ

Грозный, , 19:34 — REGNUM Футбольный клуб «Ахмат» одержал победу над клубом «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игроки ФК «Ахмат» © Григорий Сысоев/РИА Новости

На прошедшем в Грозном матче гол на 86-й минуте забил Владимир Ильин. Таким образом, встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу футболистов грозненского «Ахмата».

В турнирной таблице «Ахмат» с 40 очками занимает пятое место. «Сочи» с 31 очком занял девятую строчку.

В следующем туре «Ахмат» в домашнем матче встретится с московским ЦСКА 29 апреля. «Сочи» примет столичное «Торпедо» 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля футбольный клуб «Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина в матче 24-го тура Российской премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Уралом», нанеся тем самым команде из Екатеринбурга пятое поражение подряд. Основное время встречи, проходившей на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилось со счётом 1:3.

Футбольный клуб «Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Матч завершился со счётом 2:1.