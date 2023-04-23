В лесополосе недалеко от МКАД на востоке Москвы нашли гранату

Москва, , 19:31 — REGNUM На востоке Москвы обнаружили гранату, сообщил Telegram-канал Mash.

Ручная граната РГД-5 Ulmosto

По информации источника, боеприпас нашли под линией электропередачи. Предположительно, это РГД-5.

«Она лежала в лесополосе недалеко от МКАД в столичном районе Ивановское», — говорится в сообщении.

На место выехали оперативные службы.

ДРГ-5 — советская наступательная ручная граната. Она относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Москве пенсионерка обнаружила в палисаднике жилого дома предмет, похожий на мину, когда работала в саду. Позднее выяснилось, что подозрительным предметом оказался железный брусок.