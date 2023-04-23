Берлин, 23 апреля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) покидают последние удерживаемые позиции в центре Артёмовска, сообщил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

Евгений Биятов/РИА Новости Артемовск

Как рассказал корреспондент, подразделения ВСУ отступают на запад от железнодорожных путей. Он уточнил, что российские военные продвинусь к западу от них.

«Российские войска… похоже, продолжают наступление», — добавил Юлиан Рёпке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Сети появилось видео работы расчёта ПТРК «Фагот» по позициям украинских военных на белогоровском направлении в ЛНР. Сначала ВСУ решили скучковаться несколькими подразделениями в одном здании. Украинские военные пускали оттуда свои ПТУРы, поднимали дроны, пытались скидывать на российских военных боеприпасы. Руководивший операцией комбат с позывным Казань сказал, что противник потерял восемь человек убитыми и ранеными. Второе попадание пришлось по украинскому командно-наблюдательному пункту. Там потери противника составили восемь человек убитыми и трое ранеными.